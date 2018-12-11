إحترسوا من «مو صلاح»

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أكد الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولي الإيطالي، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول لاعب رائع ويعرف أنه سجل 3 أهداف هاتريك في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي، لكن على نابولي أن ينتبه للفريق بأكمله.

وقال أوسبينا، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم الثلاثاء قبل مواجهة نابولي مع ليفربول في الجولة السادسة لدور المجموعات لدوري الأبطال، إنه واثق من قدرة فريقه على إسقاط ليفربول والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، مضيفًا: "أنها فرصة جيدة لنا، ليفربول خصم عظيم ونعرف أننا نواجه فريقًا رائعًا،...