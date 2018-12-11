حسين الشحات: المشاركة في كأس العالم للأندية ليست سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث الدولي المصري حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، عن مشاركة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الشحات من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، إنه يشعر بالفخر كونه أحد لاعبي نادي العين، واصفًا هذا الكيان بالشامخ.

وأضاف الشحات :"سعادتي كبيرة جداً بانضمامي لهذا الكيان الشامخ، فبعد مرور نصف موسم فقط، أحصل على بطولتي الدوري والكأس وأحظى اليوم بشرف المشاركة في بطولة العالم للأندية الإمارات 2018، في اعتقادي أنه أمر رائع، خصوصاً أن تلك البطولات هي الأولى بالنسبة لي في مسيرتي الكروية."

ويتأهب الشحات للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي ستنطلق غدًا الأربعاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكمل الشحات: "منذ بداية الموسم الحالي ونحن نترقب انطلاقة مونديال الأندية وأتمنى أن نوفق في الظهور المشرف وتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق طموحاتنا الشخصية وإسعاد جماهير “الزعيم” الوفية في البطولة العالمية."

واختتم: "المؤكد أن المشاركة في العالمية ليست سهلة لأن جميع الفرق المتنافسة على اللقب أبطال، لذلك التحضيرات مضت بالصورة المطلوبة تحت قيادة المدرب القدير زوران ماميتش، وندرك جيداً أن كل مرحلة تتطلب تركيزاً أكبر وعطاءً أكثر ويتوجب علينا التفكير في كل مباراة على حده."

وتجدر الإشارة إلى أن نادي العين سيبدأ مشاركته في البطولة بمواجهة فريق ويلنجتون من نيوزلندا عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.