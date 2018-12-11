تقرير.. 335 يومًا في غياب ربيعة.. ظهور "ودي".. عودة مرتقبة.. و"مجهول" ينتظره في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تأكد غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي 4 أسابيع بسبب إصابة بكسر في إصبع اليد.

خالد محمود طبيب الأهلي أكد في تصريحات لـ"يلا كورة" أن ربيعة يعاني من كسر في إصبع اليد، ليتأكد غيابه لمدة لن تقل عن أربعة أسابيع لالتئام الكسر.

ربيعة لم يشارك مع الأهلي هذا الموسم في أي مباراة رسمية فاللاعب كان يعاني من إصابة اللاعب بقطع جزئي في العضلة الضامة بالقدم اليمنى بجانب مزق في العضلة بالقدم اليسرى، إلى جانب بعض الآلام في الحوض، اضطر على إثرها السفر إلى ألمانيا أكثر من مرة لمتابعة الإصابة والخضوع لبرنامج تأهيلي ليغيب عن الملاعب مدة تزيد على تسعة أشهر.

آخر مشاركة رسمية

لم يتردد اسم ربيعة في أي مباراة رسمية منذ بداية موسم 2018/2019، فقد كانت آخر مشاركات مدافع الأهلي في مباراة رسمية له أمام الزمالك في اللقاء الذي انتهى حسمه الفريق الأحمر بثلاثية دون رد في بطولة الدوري الموسم الماضي والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر، واكتفى ربيعة بالمشاركة لمدة 66 دقيقة فقط قبل أن يغادر الملعب.

الاعتزال

خلال شهر يوليو الماضي خرجت بعض الأنباء تشير إلى احتمالية اعتزال ربيعة اللعب الكروي بسبب تكرار الإصابات التي عاني منها مؤخرًا.

وأشار اللاعب خلال تصريحات صحفية إلى أنه ليس لديه نية في الاعتزال مضيفًا أن الهولندي أريل روبين عانى من نفس الإصابة.

وأضاف صاحب الـ25 عامًا أن الإصابة التي عانى منها تحتاج فترة طويلة للعودة للملاعب مرة أخرى.

مباراة ودية

خلال شهر أكتوبر الماضي بدأ ربيعة التدريبات الجماعية مع فريقه وتم الدفع به خلال مباراة ودية بين الأهلي والمصرية للاتصالات في إطار استعدادات الفريق الأحمر لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام وفاق سطيف، وشارك صاحب الـ25 عامًا لمدة نصف ساعة فقط في الشوط الثاني.

إصابة أخرى

تعرض رامي ربيعة لإصابة أخرى في تدريبات الأهلي منذ عدة أيام غادر على إثرها الملعب رفقة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يستكمل التدريبات.

تبين فيما بعد أن ربيعة تعرض لشرخ في الإصبع وقام بعمل جبيرة وبحسب الطبيب فإن اللاعب سيحتاج للغياب لمدة شهر على الأقل.

عودة مرتقبة

محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي أكد عقب مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام طلائع الجيش أنه يترقب انتظام ربيعة في صفوف الفريق خلال الشهر المقبل.

قائمة الانتظار

ربيعة متواجد على قائمة انتظار الأهلي، فلم يتم قيده في القائمة المحلية الأولى التي ضمت 25 لاعبًا بسبب إصابته ولإتاحة الفرصة للاعب آخر بالتواجد في مطانه خاصة بعد التعاقد مع اللاعب المالي ساليف كوليبالي في ظل حاجة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي بتدعيم خط الدفاع بعد إصابة ربيعة ومحمد نجيب، إلى جانب تراجع أداء سعد سمير.

ويحق للأهلي قيد 5 لاعبين آخرين خلال انتقالات يناير مع الوضع في الاعتبار أن الفريق الأحمر أبرم صفقتين هما محمود محمود القادم من وادي دجلة ومحمود وحيد الظهير الأيسر السابق لمصر المقاصة.