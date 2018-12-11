الأهلي يستعد لدوري الأبطال بعودة عاشور وأجايي.. وتأهيل فتحي والشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

خاض النادي مرانه صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة جيما الإثيوبي المقررة يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا أساسيا في مباراة طلائع الجيش مرانا خفيفا، وبعض التدريبات البدنية الجماعية والاستشفائية، ومباراة للكرة الطائرة بالقدم.

وواصل الثنائي أحمد فتحي ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق، أداء تدريبات تأهيلية في صالة "الجيم" على هامش مران الفريق، حيث يعاني فتحي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني حارس الأهلي من شد في العضلة الضامة.

كما أدى مؤمن زكريا، جلسة تأهيل في صالة الجيم لمعاناته من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة فريقه الودية أمس أمام نجوم السادات، حيث خرج من الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء.

ولن يشارك مؤمن زكريا في مباراة يوم الجمعة المقبلة، بسبب عدم قيده إفريقيا.

كذلك شهد المران عودة حسام عاشور عاد للمشاركة في المران، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة بتروجيت بالدوري.

كما عاد النيجيري جونيور أجايي، للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة أمام النجوم بالدوري، يوم الإثنين 17 ديسمبر، قبل خوض مواجهة الإياب أمام جيما الإثيوبي يوم الجمعة 21 ديسمبر.