نادر قمر حكماً لمباراة الإنتاج الحربي ووادي دجلة بالدوري

نادر قمر الدولة

كتب - نورهان فضل:

أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح إدارة مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى للحكم نادر قمر الدولة ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاونه في هذا اللقاء كلاً من محمد عبدالقادر وخالد حسين، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، وكل من محمد التابعي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، وتقام المباراة على ملعب بتروسبورت .

ويحتل الفريق الدجلاوي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الفريق العسكري المركز الخامس برصيد 23 نقطة في جدول ترتيب بالدوري الممتاز.