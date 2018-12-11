اجاى يعود لتدريبات الأهلى الجماعية

اجاى كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال خاض النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى أجاي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، حيث شارك بقوة في مران فريقه الجماعي. ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما» بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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