الرجاء المغربي يقرر استمرار بيع تذاكر مباراة الإسماعيلي

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الإسماعيلى والرجاءكتب - نورهان فضل:
قرر مسئولو نادى الرجاء استمرار بيع تذاكر لقاء فريقهم ضد الإسماعيلى فى البطولة العربية، حتى ساعات قليلة من انطلاق المباراة، وذلك بملعب الوازيس، جاء ذلك نظرًا للإقبال الضعيف عليهابعد ارتفاع ثمن التذكرة.
ويستضيف الرجاء المغربى "الدراويش" فى الساعة التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال
يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى، ويحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة، أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية.
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