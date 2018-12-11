موعد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الثلاثاء، عدة مباريات بدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

تستعرض "بوابة الوفد" لقرائها مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالآتي:

وتشهد المجموعة الأولى لقاء أتلتيكو مدريد الأسبانى وكلوب بروج البلجيكى على ملعب جان برايدال، ومباراة موناكو الفرنسى وبروسيا دورتموند الألمانى على ملعب لويس الثاني.

وتقام فى المجموعة الثانية لقاء برشلونة الأسبانى وتوتنهام الإنجليزى على ملعب الكامب نو، ومباراة إنتر ميلان الإيطالى وبي إس في آيندهوفن الهولندى على ملعب سان سيرو .

بينما فى المجموعة الثالثة يستضيف ليفربول الإنجليزى نظيره نابولي الإيطالى على ملعب آنفيلد، ومباراة النجم الأحمر الصربي وباريس سان جيرمان الفرنسى على ملعب ريد ستار ستاديوم.

والمجموعة الرابعة يستضيف جلطة سراي التركى وبورت البرتغالى على ملعب تورك تيليكوم آرينا على سامي ين كومبليكس، ويواجه فريق شالكة الألمانى نظيره لوكوموتيف الروسى على ملعب فيلتينس آرينا.

موعد مباراة جلطة سراي وبورت والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة جلطة سراى وبورت فى تمام الساعة الثامنة إلا خمسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تذاع مباراة جلطة سراى وبورت على قناة بى إن سبورت HD 3

المشفرة بتعليق مضر اليوسف.

موعد مباراة شالكة ولوكوموتيف:

تنطلق مباراة شالكة ولوكوموتيف فى تمام الساعة الثامنة إلا خمسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مباراة شالكة ولوكوموتيف:

تذاع مباراة شالكة ولوكوموتيف على قناة بى إن سبوت HD 4 المشفرة بتعليق عامر الخوذيري.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد و كلوب بروج:

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وكلوب بروج فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد و كلوب بروج:

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد وكلوب بروج على قناة بى إن سبورت HD 5 المشفرة بتعليق أحمد عبده.

موعد مباراة موناكو وبروسيادورتموند:

تنطلق مباراة موناكو وبروسيادورتموند فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة موناكو وبروسيادورتموند:

تذاع مباراة موناكو وبروسيادورتموند على قناة بى إن سبورت HD 6 بتعليق عادل خلو.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام:

تنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام:

تذاع مباراة برشلونة وتوتنهام على قناة بى إن سبورت HD 3

بتعليق عصام الشوالي.

موعد مباراة إنتر ميلان وبي إس في آيندهوفن

تنطلق مباراة إنتر ميلان وبي إس في آيندهوفن فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وبي إس في آيندهوفن:

تذاع مباراة إنتر ميلان وبي إس في آيندهوفن على قناة بى إن سبورت HD 4 بتعليق علي محمد علي.

موعد مباراة ليفربول ونابولي:

تنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مباراة ليفربول ونابولي:

تذاع مباراة ليفربول ونابولي على قناة بى إن سبورت HD 1 بتعليق أحمد الطيب.

موعد مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان:

تنطلق النجم الأحمر وباريس سان جيرمان فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان:

تذاع مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان على قناة بى إن سبورت HD 2 بتعليق حفيظ دراجي.

يذكر أن 12 فريقًا تأهل لدور الـ16 هذا الموسم، وهم أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، برشلونة، بورتو، شالكه، بايرن ميونخ، أياكس، مانشستر سيتي، ريال مدريد، يوفنتوس ومانشستر يونايتد، ولا توجد إلا 4 مقاعد فقط شاغرة حتى الآن.