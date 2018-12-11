جلسة تأهيل لـ"مؤمن زكريا" في الجيم

مؤمن زكريا لاعب الاهليكتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
أدى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل في صالة «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، والمقامعلى ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني مؤمن من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة
ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما» بطل أثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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