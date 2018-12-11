حسام عاشور جاهز لمواجهة " جيما الأثيوبي"

حسام عاشوركتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:
انتظم حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم، وشارك في المران بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابةبجزع في الرباط الخارجي للركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «جيما الأثيوبي» في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل.
وخاض الفريق مباراة ودية أمس أمام «نجوم السادات» فاز فيها بسباعية، اطمأن خلالها الجهاز الفني على مستوى اللاعبين الغائبين عن المشاركة.
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