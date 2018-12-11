موعد مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

تقام مساء اليوم مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي علي ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي

تنطلق مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي

تذاع مبارة وادي دجلة والإنتاج الحربي علي قناة أون سبورت بصوت المعلق محمد الغياتي , بينما تذاع علي قناة النيل الرياضية بصوت المعلق خالد كامل.

يدخل الإنتاج الحربي اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بـ 23 نقطة بفارق الأهداف عن المقاولون صاحب المركز الرابع ويبحث الإنتاج عن الثلاث نقاط ليدخل المربع الذهبي .

بينما يدخل وادي دجلة اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة ويبحث الفريق عن خطف الثلاث نقاط من الإنتاج ليتقدم بهم لخمسة مراكز ليصبح في المركز التاسع في حالة حصولة عليهم.