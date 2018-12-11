رياضة | عاجل.. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل الموقعة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل الموقعة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة قوية ، قبل لقاء جيما آبا جفار الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأصبح حسام عاشور، جاهزا لخوض مباراة بطل إثيوبيا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الخارجي للركبة.
وشارك عاشور في مران فريقه صباح الثلاثاء، بشكل طبيعي، مؤكدا جاهزيته لخوض المباراة.
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