رياضة | معسكر مغلق لـ"رجال سلة الأهلي" قبل مواجهتي سبورتنج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر مغلق لـ"رجال سلة الأهلي" قبل مواجهتي سبورتنج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء معسكرا مغلقا؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق سبورتنج في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين. وقرر طارق خيري، المدير الفني دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بالإسماعيلية؛ استعدادا لمباراتي الذهاب والإياب يومي الخميس والجمعة؛ من أجل الاستعداد بشكل مميز لتلك المباراة. ويخضع لاعبو الفريق لتدريبات بدنية مكثفة، إلى جانب محاضرة فيديو يعقدها الجهاز الفني مساء اليوم؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بالمباراة.

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