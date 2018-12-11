رياضة | تفاصيل إصابة حسين لطفي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة حسين لطفي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثبتت فحوصات حسين لطفي، لاعب النادي الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٠ تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الأمامي للركبة، وقطع في الغضروف الخارجي للركبة ذاتها.
وتعرض حسين لطفي لتدخل عنيف من أحد لاعبي فريق عين الصيرة، في مباراته أمام الأهلي ببطولة منطقة القاهرة، الأسبوع الماضي، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وأكد الدكتور محمود عبد العليم طبيب فريق مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي أن إصابة حسين لطفي صعبة للغاية، وأنها ستبعده عن للملاعب طوال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، مؤكداً أنه سيجري العملية الجراحية لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف خلال أيام قليلة.
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