رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة 6 أكتوبر في دوري الطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة 6 أكتوبر في دوري الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستانف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، التدريبات اليوم الثلاثاء بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس.
ويعود الفريق للتدريبات على فترة واحدة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ؛ استعدادا للمباريات المقبلة بعد تأجيل مباراته أمام «6 أكتوبر» التي كان مقررا لها مساء أمس الاثنين.
ويسعى مصيلحي إلى تجهيز اللاعبين بشكل مناسب لخوض مباريات الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري التي يرغب في الحفاظ على لقبها.
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