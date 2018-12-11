رياضة | مواعيد منافسات محمد إيهاب وسارة سمير في بطولتي العرب و التضامن للأثقال

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تبدأ اليوم الرباعة الاوليمبية، سارة سمير منافساتها في البطولة العربية و التضامن لرفع الأثقال ويستضيفها ستاد القاهرة، وذلك في تمام السابعة مساء.
وتسعى سارة لتحقيق إنجاز جديد في البطولتين اللتان تستضيفهما مصر، خاصة أن التضامن هي إحدى البطولات المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 .
فيما يبدأ البطل الأوليمبي محمد إيهاب منافساته غدًا الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحًا، ساعيًا لتحطيم الرقم القياسي في وزن 81 كجم.
يذكر أن إيهاب قد وجه الدعوة للجماهير لحضور المنافسات لتشجيعه ومؤازرته.
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