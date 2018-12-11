رياضة | نبيل الحلفاوي يسترجع ذكرى 6-1 لـ"التحفيل" على الزمالك (صورة)

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استرجع الفنان نبيل الحلفاوي ذكريات فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 في موسم 2001-2002 في بطولة الدوري المصري. وقال الحلفاوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ساخرا :" ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الآن: الأهلي 6 الزمالك 1"، في إشارة إلى نتيجة ال6-1 التاريخية للأهلي على الزمالك. ويتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 20 نقطة بينما الزمالك الأول برصيد 35 نقطة

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