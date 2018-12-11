رياضة | لعشاق المصارعة.. نتائج عرض الرو 11-12-2018

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النزال الأول: بطولة الزوجي “مواجهة غير متكافئة” فريق بوبي روود وغيبل -ضد- فريق أوثرز أوف باين وديريك مافريك النزال الثاني درو ماكنتير -يهزم- دولف زيغلر النزال الثالث بايلي -تهزم- إليشا فوكس النزال الرابع ليو راش-يهزم- إلايس النزال الخامس إيمبر مون -ضد- تامينا سنوكا النزال السادس: بطولة القارات سيث رولينز -يهزم- بارون كوربين

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