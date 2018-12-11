شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي الأهلي «فتحي» و«الشناوي» يواصلان التأهيل في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل أحمد فتحي ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية في صالة «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني فتحي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، فيما يعاني حارس الأهلي من شد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما» بطل إثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا.