شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة للاعبي الأهلي في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش، مرانا خفيفا صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية الجماعية والاستشفائية مع بداية المران.

واستكمل اللاعبون الذين خاضوا مباراة طلائع الجيش المران الصباحي بمباراة للكرة الطائرة بالقدم خاضها اللاعبون على فريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما الأثيوبي» يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.