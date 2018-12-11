شكرا لقرائتكم خبر عن «أجايي» يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شارك جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وتعافى أجايي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة، حيث شارك بقوة في مران فريقه الجماعي.
ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما» بطل إثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
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