شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح تذاكر مباراة القطن التشادي للجماهير الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الزمالك أن مباراة الفريق أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، المقرر لها السبت المقبل على ملعب بتروسبورت، ستشهد دخول الجماهير للمدرجات لأول مرة خلال الموسم الحالي، عن طريق التذاكر وليس الدعوات.

وأوضح رئيس الزمالك، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أنه سيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحًا، موضحا أن التذاكر المطروحة للبيع ستشتمل درجة أولى وتانية وموحدة ومقصورة.

وأكد رئيس الزمالك أن هذه التجربة ستكون الأولى خلال الموسم الحالي، وفي حالة الالتزام والانضباط بالتشجيع في المدرجات، وعدم استخدام الشماريخ أو السباب، سوف تعمم التجربة خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري العام.