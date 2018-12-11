شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يؤدي جلسة تأهيلية على هامش مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل في صالة «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني مؤمن من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، تعرض له في مباراة فريقه الودية أمس أمام «نجوم السادات»، حيث خرج من الشوط الثاني ولم يستكمل اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة «جيما» بطل إثيوبيا يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا.