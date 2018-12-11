شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلي والرجاء.. 7 انتصارات للأندية المصرية في المغرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضيفاً على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، المنتشي بتتويجه بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، وذلك حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب 2018-2019، حيث يحتضن ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المواجهة.

وكان لقاء الذهاب بالإسماعيلية قد انتهى بتعادل الفريقين بدون أهداف، وهو ما يعني إلزام الإسماعيلي بتحقيق تعادلاً إيجابياً أو الفوز إن أراد مواصلة السباق العربي والتأهل لربع النهائي.

في التقرير التالي نرصد 7 مشاهد حققت خلالها أندية مصر الانتصار على نظيرتها المغربية في عقر دارها خلال المنافسات العربية والأفريقية التي جمعت الطرفين.

الإسماعيلي يصعق الوداد

في ملحق الكونفيدرالية نسخة 2007، يضرب الاسماعيلي موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي، ويتمكن الدراويش من تحقيق الانتصار في المغرب في لقاء الذهاب بهدف نظيف لعمر جمال، وهي المباراة الرسمية الوحيدة التي خاضها الفريق المصري في الأراضي المغربية.

الأهلي يهزم الرجاء في الوقت القاتل

بطولة السوبر العربي «النخبة» نسخة 1997، يعانق لقبها فريق النادي الأهلي، بفوز قاتل على الرجاء المغربي وسط أنصاره بهدفين دون رد، تكفل الثنائي سمير كمونة وهادي خشبة بتسجيلهما في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

الزمالك يتلاعب بالرجاء

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال العرب نسخة 2006، يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في الدار البيضاء على فريق الرجاء بثنائية حملت توقيع مصطفى جعفر وعبدالحليم على.

ثنائية حمراء على حساب كلاس

ويحقق الأهلي أول انتصار رسمي خارجي لأندية مصر على حساب نظيرتها المغربية، في إياب دور الـ 32 لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عام 1984، حيث يهزم المارد الأحمر فريق كلاس كازابلانكا بملعبه بهدفين لحمدي أبوراضي وطاهر أبوزيد.

ثنائية بيضاء في شباك المغرب الفاسي

ويحسم الزمالك لقاءه بذهاب دور الـ 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2012 على حساب المغرب الفاسي المغربي بملعبه ووسط أنصاره بثنائية سجلها أحمد حسن وأحمد جعفر.

رأسية ربيعة تمنح الأهلي انتصاراً على الوداد

وبضربة رأسية يسجل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، هدف انتصار الفريق الأحمر على حساب الوداد البيضاوي بالمغرب بمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2016، وهو أول انتصار للأندية المصرية بتاريخ دوري المجموعات الأفريقي في المغرب.

الزمالك يقهر الفتح الرباطي في لقاء ماراثوني

ينجح فريق نادي الزمالك في حسم مباراته أمام الفتح الرباطي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إياب دور الـ 16 لمنافسات الكونفيدرالية الأفريقية 2015، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض باسم مرسي وحازم إمام وعمر جبر.