شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام نابولي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقود خط هجومه محمد صلاح، لملاقاة نظيره الإيطالي نابولي، ضمن مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة «beIN SPORTS HD 1».

ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ويحل ليفربول ثالثًا بـ6 نقاط، ويتذيل سرفينا زفيزدا المجموعة بـ4نقاط.