شكرا لقرائتكم قمر الدولة حكما لمواجهة وادي دجلة والإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي، ضمن الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول، والتي ستقام اليوم الثلاثاء، ويعاونه محمد عبد القادر وخالد حسين، ومحمد العتباني حكماً رابعاً، وكل من محمد التابعي وعمرو الشناوي حكماً خامساً.

ويستضيف فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة صعبة للفريق الدجلاوى الذى سقط أمام حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبيًا .