شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن جاهزية حسام عاشور لمواجهة جيما الأثيوبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتظم حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق حيث شارك اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، وخاض مران الكرة بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة والتى كانت عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للكاحل.

وبات عاشور جاهزاً للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة وأن كان ذلك يتوقف على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت .

ويستعد الأهلي لمباراة جيما أبا جعيفر الأثيوبي الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وخاض الفريق الأحمر مباراة ودية أمس أمام فريق نجوم السادات فاز فيها بدلاء الاهلي بسباعية نظيفة.

على الصعيد ذاته ، أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة طلائع الجيش مران خفيف صباح اليوم حيث أكتفى اللاعبين بخوض تدريبات بدنيه واستشفائية ثم فقرة تدريبية بالكرة الطائرة.