شكرا لقرائتكم خبر عن 91 ألف جنيه للاعبى البلدية بعد انتهاء أزمة مكافآت الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولى على اعتماد الشيكات الخاصة بمكافآت فريق الكرة بالنادى بقيمة 91 ألف جنيه، عبارة عن مكافأة إجادة مباراة دمنهور التى حقق فيها الفريق الفوز بهدف مقابل لا شىء، بالإضافة لمكافآت مباراة المنصورة التى حقق فيها الفوز فى الدقيقة الأخيرة وعاد للمنافسة مرة أخرى على الصعود للدورى الممتاز.

وشهد اجتماع مجلس إدارة بلدية المحلة موافقة مجلس إدارة النادى على اعتماد قرارات المكتب التنفيذى للنادى والخاصة بتعيين الثنائى محمد سمير وأشرف انجلش فى قطاع الناشئين بنادى البلدية إلى جانب اعتماد رواتب الموظفين بالنادى.

يذكر أن نادى البلدية شهد على مدار الفترة الماضية حالة من الشد والجذب بين مصطفى السامولى رئيس النادى ومصطفى الشامى بسبب رفض رئيس النادى اعتماد الشيكات الخاصة بفريق الكرة قبل أن يعود رئيس النادى ويوافق على اعتماد شيكات فريق الكرة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة مساء الأمس.