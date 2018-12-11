شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. مؤمن زكريا فى "الجيم".. وأجاى يؤكد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق والمقامة حاليا على استاد مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلى لمباراة جيما أبا جعيفر الإثيوبى الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وخاض الفريق الأحمر مباراة ودية أمس أمام فريق نجوم السادات فاز فيها بدلاء الأهلى بسباعية نظيفة.

وتعافى أجاى من الإصابة بقطع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث شارك فى مران فريقه الجماعى واقترب كثيراً من المشاركة فى المباريات، لكن ذلك لن يحدث قبل أن يتم قيده فى انتقالات يناير الشتوية بعدما تم رفع أسمه من قائمة الفريق مطلع الموسم الجارى بسبب الإصابة.

على الصعيد ذاته أدى مؤمن زكريا لاعب الفريق، جلسة تأهيل فى صالة الجمانزيوم على هامش المران بسبب معاناته من إصابة تعرض لها فى ودية نجوم السادات أمس وكانت عبارة عن إجهاد فى العضلة الخلفية.