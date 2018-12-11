شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يقرر استمرار بيع تذاكر مباراة الإسماعيلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الرجاء استمرار بيع تذاكر لقاء فريقهم ضد الإسماعيلى فى البطولة العربية، حتى ساعات قليلة من انطلاق المباراة، وذلك بملعب الوازيس، جاء ذلك نظرًا للاقبال الضعيف عليها بعد ارتفاع ثمن التذكرة.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى، ويحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية، ولحصد إحدى البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك فى ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدورى.