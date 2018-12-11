شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر يطالب نجوم الإسماعيلى بتذكرة التأهل العربى من أجل عيون الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى عدة جلسات مع زملائه بالفريق من أجل تحفيزهم على تقديم عرض قوى أمام الرجاء.

موعد مباراة الاسماعيلي والرجاء

ويحل الدراويش ضيفًا ثقيلًا على النادى المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وطالب "القيصر" من اللاعبين بالتركيز جيدًا خلال المباراة لإسعاد جماهير الدراويش سعيًا وراء مواصلة المنافسة على اللقب العربى.

يحتاج الدراويش للفوز أو التعادل بأى نتيجة إيجابية من أجل الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية ليكون ممثل مصر الثانى فى البطولة مع الاتحاد السكندرى بعدما ودع قطبى الكرة المصرى الأهلى والزمالك البطولة، حيث خرج الأحمر من الوصل الإماراتى بعد التعادل بالقاهرة 2-2 والتعادل فى الإمارات 1-1، بينما خرج الزمالك أمام زعيم الثغر بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسكندرية بفوز الزمالك 1-0 وفى القاهرة حقق الاتحاد وفاز بنفس النتيجة ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التى ابتسمت لأبناء الإسكندرية وودع الابيض البطولة.