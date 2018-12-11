شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد حسام عاشور قبل مواجهة جيما الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم حسام عاشور لاعب وسط الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق، حيث شارك فى تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، وخاض مران الكرة بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة التى حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة والتى كانت عبارة عن جزع فى الرباط الخارجى للكاحل.

وبات عاشور جاهزاً للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة، وإن كان ذلك يتوقف على قرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد يوسف المدير الفنى المؤقت.

ويستعد الأهلى لمباراة جيما أبا جعيفر الإثيوبى الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وخاض الفريق الأحمر مباراة ودية أمس أمام فريق نجوم السادات فاز فيها بدلاء الأهلى بسباعية نظيفة.

على الصعيد ذاته أدى لاعبو الأهلى الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة طلائع الجيش مرانا خفيفا، صباح اليوم، حيث اكتفى اللاعبون بخوض تدريبات بدنية واستشفائية ثم فقرة تدريبية بالكرة الطائرة.