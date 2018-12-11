شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تفاوض لاعب وسط الزمالك "المجمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت 4 أندية فى مفاوضات مع محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الزمالك للحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوى المقبل. وخرج دونجا من حسابات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس، حيث يرفض مشاركته فى المباريات نهائيا. وأبدت أندية سموحة ومصر المقاصة وبتروجت والمقاولون العرب رغبتهم فى التعاقد مع دونجا خلال شهر يناير المقبل. وسيحسم الزمالك مصير رحيل دونجا فى الميركاتو الشتوى من عدمه بناء على الرؤية الفنية للسويسرى جروس.

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