الإسماعيلى يقترب من استعارة مهاجم المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع أحمد ياسر مهاجم المصرى البورسعيدى، من أجل ضمه على سبيل الإعارة لمدة عام خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم هجوم الفريق فى ظل تراجع مستوى المهاجم الأفريقى.
وكان مجلس إدارة نادى الإسماعيلى قد أعلن، فى بيان رسمى له، إبرام عدد من الصفقات القوية فى فترة الانتقالات الشتوية من أجل إنقاذ الفريق بعد سلسلة من النتائج المتراجعة.
يذكر أن أحمد ياسر مهاجم المصرى البورسعيدى خاض تجربة احتراف فى الموسم الماضى بالدورى العمانى.
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