شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت تصاعدية فى المقاولون العرب للمنافسة على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو المقاولون العرب وضع مكافآت تحفيزية للاعبين لمواصلة الانتصارات التى تحققت منذ قدوم عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للفريق، خاصة بعد وصول الفريق إلى المركز الرابع بجدول الدورى.

وأكد محمد عادل، فى تصريحات خاصة، أن هناك مكافآت تصاعدية للاعبين لتحفيزهم على الاستمرار فى الانتصارات لتحقيق مركز متقدم بجدول الترتيب بعد وصول الفريق للمركز الرابع برصيد 23 نقطة عقب الفوز الكبير الذى حققه اليوم أمام بتروجت بثلاثية نظيفة.

وأضاف عادل أن هناك لائحة منظمة للاعبين منذ انطلاق الدورى، إلا أن هناك بعض المعوقات كانت تقف أمام الفريق بسبب سوء النتائج الذى كان يصاحب الفريق، مشيرا إلى أن الفريق يسير على الطريق الصحيح فى الوقت الحالى.