شكرا لقرائتكم خبر عن قمر الدولة حكماً لمباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، الحكم نادر قمر الدولة لإدارة مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى، ضمن الأسبوع السابع عشر لدورى القسم الأول، والتى ستقام اليوم الثلاثاء، ويعاونه محمد عبد القادر وخالد حسين، ومحمد العتبانى حكماً رابعاً، وكل من محمد التابعى وعمرو الشناوى حكماً خامساً.

ويستضيف فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، فى مواجهة صعبة للفريق الدجلاوى الذى سقط أمام حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تعادل الإنتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبيًا.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًت وتلقت شباكه 15 هدفًا.

ويأمل اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة فى العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى أمام منافس كبير يقدم مستويات طيبة للغاية هذا الموسم، فيما يبحث مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى عن خطف النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يشارك محمد محمود مع وادى دجلة فى مواجهة الليلة لتصبح مواجهة الإنتاج الأخيرة له مع الفريق الدجلاوى بعد الإعلان عن انضمامه لصفوف الأهلى رسميًا.