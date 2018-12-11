شكرا لقرائتكم خبر عن صور... مصر تتصدر منافسات اليوم الأول بالبطولة العربية للكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر منتخب مصر للكانوى والكياك منافسات اليوم الأول بالبطولة العربية والمقامة بنادى التجديف بمحافظة الأقصر خلال الفترة من 10/ 11 ديسمبر الجارى، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ومحافظ الاقصر اللواء مصطفى ألهم.

وجاء منتخب مصر الوطنى فى المركز الأول برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و4 برونز، واحتل منتخب تونس المركز الثانى برصيد أربع ذهبيات فى حين جاء منتخب الجزائر فى المركز الثالث برصيد 13 ميدالية بواقع ذهبية وخمس فضيات و7 برونز ، وجاء فى المركز الرابع المنتخب العراقى، حيث حقق منتخب مصر ذهبية سباق 500 متر رباعى كياك ناشئين والذى يضم اللاعبين علاء الدين أبو سمرة، ورضا محمد حسن، ومحمد سعيد عوض، وأحمد السيد.

وحصد جلال أسامة برونزية سباق 500 متر فردى كانوى، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجى كانوى، وحقق أحمد السيد برونزية الفردى كياك، فى حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن صفا فاروق على ذهبية سباق الزوجى كياك سيدات.

وحصد اللاعب عبد الله يسرى برونزية سباق الفردى كانوى ناشئين، وحصد فريق الكياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآية عمرو وسهيلة جمال على ذهبية منافسات 500 متر، وحققت مروة فاروق ذهبية سباق فردى الكانوى وحصل اللاعب على حسن على فضية الفردى كياك.

كما حقق الرباعى منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية سباق 500 متر كياك، وحقق الثنائي خالد محمود وعلا الدين ابوسمرة ذهبية منافسات 500 متر كياك ناشئين، في حين حصلت منة الله حسن على فضية الفردي كياك سيدات، وحصدت روان مجدي ذهبية الفردي كياك ناشئات وحقق الرباعي على حسن ومؤمن مهران و أحمد خالد وعمرو أبوزيد ذهبية سباق الكياك رجال، كما حصد على حسن وعمرو أبوزيد فضية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي عبدالله يسري وجلال أسامة ذهبية منافسات الذوجي كانوى رجال.

وحضر مراسم التتويج وقام بتسليم الميداليات للفائزين حافظ الغندور رئيس الاتحاد العربي للكانوى والكياك ومحمد السكري رئيس الاتحاد المصرى والدكتور صالح عبد المعطى رئيس نادى تجديف الأقصر ورؤساء الوفود المشاركة.







