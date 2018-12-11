شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. 3 صفقات تنقذ سفينة الدراويش من الغرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر جماهير الإسماعيلى فتح باب الانتقالات الشتوية، على أمل تدعيم الفريق بصفقات تساعده على تحسين نتائجه فى الفترة المقبلة بعد البداية السيئة للدراويش هذا الموسم وسد الثغرات التى ظهرت فى الفريق. لمتابعة التفاصيل الرابط التالى..

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