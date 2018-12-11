بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × نابولي (دوري أبطال أوروبا)

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آنفيلد، في إطار منافسات الجولة السادسة، والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في المجموعة الثالثة بجانب باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

وتعتبر المجموعة الثالثة أكثر المجموعات إثارة وكل الاحتمالات واردة فيها، إذ أمام باريس والليفر ونابولي فرص للتأهل، باستثناء النجم الأحمر الذي فقد الأمل في التأهل لدور الـ16، لكن فرصته في التحول للدوري الأوروبي لاتزال قائمة.

وتلقى ليفربول ، خسارة صادمة من باريس سان جيرمان بهدفين لهدف، على ملعب الأخير بحديقة الأمراء، في الجولة الخامسة.

وبعد خسارة ليفربول، تراجع للمركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما تصدر نابولي الترتيب بـ9 نقاط، يليه سان جيرمان بـ8 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي النجم الأحمر الصربي بـ4 نقاط.

ووضع ليفربول نفسه في "حسبة برمة" وأصبحت نسبة خروجه من دور المجموعات كبيرة، خاصة أنه سيواجه نابولي ، "المنظم دفاعيا"، فيما سيلعب باريس ضد النجم الأحمر في مباراة سهلة للفريق الفرنسي.

فرص صعود ليفربول لدور الـ16في الحالات التالية:

1- فوز ليفربول علي نابولي بنتيجة 1-0، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفة الريدز.

2- في حالة تسجيل نابولي أي أهداف يجب على ليفربول الفوز بفارق هدفين.

ملحوظة: في الحالتين السابقتين يجب أن يفوز باريس علي النجم الأحمر.

3- في حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، يصعد ليفربول ويتصدر المجموعة إذا فاز على نابولي بأي نتيجة.

وبالنسبة لنابولي فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بنتيجة أكبر من (1-0) ستؤهله، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

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