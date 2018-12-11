حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالة أنباء الشرق الأوسط

أكد الكولومبى ديفيد أوسبينا حارس مرمى نابولى الإيطالى أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول لاعب رائع ويعرف أنه سجل 3 أهداف هاتريك فى مباراته الأخيرة فى الدورى الإنجليزى، لكن على نابولى أن ينتبه للفريق بأكمله.

وقال أوسبينا - فى تصريحات لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم الثلاثاء قبل مواجهة نابولى مع ليفربول فى الجولة السادسة لدور المجموعات لدورى الأبطال - إنه واثق من قدرة فريقه على إسقاط ليفربول والتأهل إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذكر أنها فرصة جيدة لنا، ليفربول خصم عظيم ونعرف أننا نواجه فريقًا رائعًا، ولا يعتمد على لاعب واحد فقط، لكن لدينا مدربا رائعا، ولاعبين رائعين.

وأضاف "أننا واثقون من أننا سنقدم أداء جيدًا، ونعتقد أننا قادرون على الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا".

ويسعى ليفربول للفوز على نابولي في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في ملعب أنفيلد، من أجل ضمان التأهل لدور الـ16.