كريم حافظ يكشف لمصراوي.. حقيقة مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

قال الدولي المصري كريم حافظ لاعب نادي إسطنبول باشاكشهير التركي، إن إدارة الزمالك لم تتفاوض معه من أجل الانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف اللاعب من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" ردًا على التقارير حول اقتراب انضمامه للأبيض: "لم يتفاوض معي أحد في إدارة الزمالك، أفضل الاستمرار في رحلة الاحتراف."

وأكمل: "الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، كما أنني أشارك بشكل أساسي في الكأس بعد التعافي من الإصابة، الأمور جيدة في الفريق وأريد مواصلة المشوار."

ويأمل الزمالك في الحصول على ظهير أيسر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتعويض النقص في هذا المركز، والذي دفع المدرب السويسري كريستيان جروس للاعتماد على عبد الله جمعة في هذا المركز.