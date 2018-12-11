محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): يواجه ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فريق نابولي الليلة، ضمن أبرز مباريات الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: - دوري أبطال أوروبا: 19:55.. جالطة سراي (تركيا) وبورتو (البرتغال).. بى إن سبورت 3 HD 19:55.. شالكه (ألمانيا) ولوكوموتيف موسكو (روسيا).. بى إن سبورت 4 HD 22:00.. كلوب بروج (بلجيكا) وأتلتيكو مدريد (أسبانيا).. بى إن سبورت 5 HD 22:00.. موناكو (فرنسا) وبوروسيا دورتموند (ألمانيا).. بى إن سبورت 6 HD 22:00.. برشلونة (أسبانيا) وتوتنهام (إنجلترا).. بى إن سبورت 3 HD 22:00.. إنتر ميلان (إيطاليا) وآيندهوفن (هولندا).. بى إن سبورت 4 HD 22:00.. ليفربول (إنجلترا) ونابولي (إيطاليا).. بى إن سبورت 1HD 22:00.. ريد ستار (صربيا) وباريس سان جيرمان (فرنسا).. بى إن سبورت 2 HD - الدوري المصري: 17:00.. وادي دجلة والإنتاج الحربي.. ON Sport والنيل للرياضة. - كأس زايد: 21:00.. الرجاء (المغرب) والإسماعيلي (مصر).. ADSportsTV.

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الثلاثاء.. مواجهة مصيرية لليفربول أمام نابولي في ليلة الأبطال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .