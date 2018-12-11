إنتر ميلان يواجه آيندهوفن وينتظر هدية برشلونة

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انتر وايندهوفن
يستضيف إنتر ميلان الإيطالي آيندهوفن الهولندي في العاشرة مساء اليوم بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانسيرو معقل إنتر ميلان.
يدخل الإنتر اللقاء برصيد 7 نقاط في المركز الثالث
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