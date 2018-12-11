إنتر ميلان يواجه آيندهوفن وينتظر هدية برشلونة

انتر وايندهوفن يستضيف إنتر ميلان الإيطالي آيندهوفن الهولندي في العاشرة مساء اليوم بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان. سيرو معقل إنتر ميلان. يدخل الإنتر اللقاء برصيد 7 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة التي تأهل عنها برشلونة بشكل رسمي ويحتاج النادي الإيطالي لتحقيق الفوز وانتظار تعثر توتنهام صاحب الـ7 نقاط أيضا والذي سيواجه برشلونة في نفس التوقيت.

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