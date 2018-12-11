112 لاعبا ولاعبة فى بطولة الدبلوماسيين الثانية للجولف

ملعب الجولف

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

تنطلق يوم السبت المقبل وللعام الثانى على التوالى منافسات بطولة الدبلوماسيين الثانية للجولف والتى يستضيفها نادى جولف نيو جيزة بعد النجاح الذى تحقق فى البطولة الاولى التى اقيمت بملعب نادى جولف السخنة العام الماضى.

يشارك فى البطولة 28فريقا يمثلهم 112 لاعبا ولاعبة من 25سفارة من السفارات العاملة فى مصر يتنافسون على الجوائز المقدمة من كونكريت للملابس الجاهزة وبنك الاسكان والتعمير.

ومن جانبه صرح رئيس اللجنة العليا المنظمة ولوس اميجوس جلال الغر بأن البطولة تستهدف تعريف السفراء والدبلوماسيين العاملين فى مصر بالسياحة الرياضية المصرية والخدمات التى يتم تقديمها والمقومات الموجودة وذلك من اجل نقلها الى مواطنيهم فى بلادهم لتشجيع السياحة الى مصر بالاضافة الى توطيد العلاقات المصرية مع تلك الدول وبين السفراء والدبلوماسيين الاجانب

مع بعضهم البعض.

وقال مدير البطولة ومدير نادييى جولف السخنة ونيو جيزة على محمد على ان ملعب نيو جيزة الذى يعد من افضل الملاعب على مستوى الشرق الأوسط على اتم الاستعداد لاستقبال السفراء والدبلوماسيين من مختلف انحاء العالم وقام فريق العمل بإعداد وتجهيز يوم عالمى يسعد به الجميع.

اضاف قائلا انه سيقام فى نفس اليوم وعلى هامش البطولة كورس تدريبى عن رياضة الجولف لغير الممارسين للعبة من السفراء و الدبلوماسيين لاجل تجربتها بهدف جذبهم لممارستها مستقبلا.