وزير الرياضة: شائعة حل اتحاد الكرة..سخيفة

كتب - اكرم عبدالغنى:

وصف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة ما أثير حول رغبته فى حل اتحاد الكرة والتخلص من مجلس المهندس هانى أبوريدة بالشائعة السخيفة.

وأبدى صبحى دهشته من ادعاءات طلبه تدخل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ولكن الأخير حذر الوزير من تعرض مصر لتجميد النشاط الكروى فى مصر فى حالة قيام مجلس إدارة الاتحاد المنحل بتقديم شكوى.

وقال صبحى للأسف هناك دائما خلط للأمور من جانب البعض، وإثارة الأزمات وتصديرها للمشهد الرياضى وهؤلاء أهدافهم وأسبابهم مفهومه للجميع.

وشدد وزير الرياضة على التفاهم المشترك بين الوزارة واتحاد الكرة،

مشيرًا إلى وجود ارتباطات عديدة للمنتخبات فى المرحلة القادمة سواء المنتخب الأول أو الأولمبى وكلاهما يحتاج إلى الدعم والتكاتف وليس الحل والحرب.

ووجه وزير الرياضة سؤالًا إلى أصحاب الشائعة الجديدة حول اسباب طلبه تدخل حسن مصطفى وما هو دور رئيس الاتحاد الدولى لليد حتى يطلب منه التدخل و مساندته لحل الاتحاد؟.

وجدد وزير الرياضة كلامه السابق بأن هناك جهات رقابية تقوم بدورها فى كافة الهيئات، وعندما تكون هناك ملاحظات تقوم هذه الجهات بالتحقيق وتطالب

الهيئة المعنية بالرد والتوضيح.

وإذا لم تستجب الهيئة يتم مخاطبة الجهة الإدارية للتدخل وإذا ثبت وجود مخالفات حقيقية يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة وليس الحل دون إثبات للخطأ، وهذا ما تم من قبل فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات اللجنة الأوليمبية والتى تم إحالتها للنيابة لعدم اقتناع الجهاز المركزى وإدارة الرقابة والمعايير بالوزارة بالرد المرسل من اللجنة.

واختتم وزير الرياضة كلامه بأن الملف الرياضى يعيش مشاكل وأخطاء متراكمة تحتاج إلى وعى الرياضيين اولا للحفاظ على الوسط الرياضى بالكامل، فى ظل سباق مع الزمن من جانب الوزارة لتعديل الأخطاء السابقة والتخلص من العوار القانونى فى القانون الجديد وفى نفس الوقت الحفاظ على المسيرة ودعم المنتخبات واستعادة وضعنا الطبيعى عربيا وافريقيا وعالميا.