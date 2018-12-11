غموض مستقبل "كينو" فى بيراميدز

سادت حالة من الغموض حول مستقبل البرازيلى (كينو)، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، بعد تألقه اللافت للنظر فى الموسم الحالى وقيادة فريقه للمنافسة على لقب الدورى واحتلال الوصافة حتى الآن.

وتردد العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية عبر مسئولى النادى حول تلقى «كينو» عروضاً مغرية للغاية من أندية سعودية وصينية وأخرى أوروبية للرحيل عن بيراميدز سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بعد نهاية الموسم، قبل أن يعلن وكيل أعماله عدم صحة هذه العروض حتى الآن مع إمكانية رحيله نهاية الموسم، ما زاد الغموض حول مصير اللاعب.

«كينو» صاحب الـ29 عاماً انضم لصفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالى قادماً من بالميراس البرازيلى مقابل 6 ملايين دولار فى صفقة هى الأغلى فى تاريخ الكرة المصرية حتى الآن، وشارك مع بيراميدز فى 14 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع خمسة أخرى.

وأعلن أحمد حسن، المشرف العام على الكرة، المتحدث الرسمى للنادى فى وقت سابق تلقى

كينو عروضاً قوية للغاية، ومنها عرض من أحد الأندية الصينية بلغت قيمته 17 مليون دولار، مشدداً على أن المستشار تركى آل الشيخ، مالك النادى ورئيس هيئة الرياضة السعودية تمسك باستمرار اللاعب مع الفريق.

فى الوقت الذى أبلغ فيه حسام حسن، المدير الفنى للفريق، إدارة النادى تمسكه ببقاء كينو ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم للحاجة إلى جهوده فى المنافسة على بطولتى الدورى وكأس مصر وصعوبة التفريط فيه خلال انتقالات يناير القادمة كونه أحد الأعمدة الرئيسية للفريق وعدم وجود البديل الذى يستطيع تعويض غيابه فى أسرع وقت.

من جانبه، أكد إيديسون نيتو، وكيل أعمال اللاعب، أن مستقبل كينو مع فريقه سيتحدد فى بداية عام 2019، مشيراً إلى أن مصيره فى يد مسئولى النادى فقط، وأن اللاعب لم يتلق أى عروض خارجية

خلال الفترة الماضية.

وقال وكيل كينو، فى تصريحات لوسائل إعلام برازيلية: «لا يوجد أى شىء ملموس حتى الآن، لكن بالتأكيد الكل يعلم أن بيراميدز سيخضع لإعادة هيكلة فى نهاية الموسم الجارى وبعض اللاعبين بالضرورة سيرحلون عن الفريق، لكن كينو هو اللاعب الأبرز فى بيراميدز، هو يتمتع بحب من جانب إدارة النادى والجمهور المصرى، لذلك هو سعيد ومتأقلم للغاية».

ورداً على تلقى كينو عروضاً للرحيل، قال: «يمكننى أن أؤكد أن كينو لم يتلق أى عروض من الصين أو البرازيل أو أى مكان آخر.. مستقبله سيتحدد فى بداية عام 2019 فقط إذا قرر بيراميدز رحيله، لأن كل شىء هادئ الآن، واللاعب سعيد وكذلك مسئولو النادى سعداء بما يقدمه داخل الملعب».

وتابع: «فى نهاية الموسم إذا كان هناك قرار من مسئولى بيراميدز بالتفاوض حول العروض التى يتلقاها كينو، سنجلس ونتحدث».

بسؤاله عن إمكانية عودته إلى بالميراس، علق الوكيل البرازيلى: «بالميراس واحد من أقوى الأندية فى العالم ولديه بنية رائعة، وكينو كان سعيداً للغاية وقتما كان لاعباً هناك، لأنه كان يتلقى معاملة رائعة من جانب الجمهور ولديه العديد من الأصدقاء هناك، لذلك عندما يأتى وقت التفاوض حول رحيله من بيراميدز، فإن بالميراس سيكون على رأس أولوياتنا».