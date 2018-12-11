المقاصة يبدأ ترميم صفوفه بمفاوضات الألفى واللافى

إريك تراورى

كتب - محمد اللاهوني:

بدأ مسئولو نادى مصر المقاصة، المفاوضات مع عدة لاعبين؛ لترميم صفوف الفريق بعد رحيل الثنائى محمود وحيد إلى الأهلى، والبوركينى إريك تراورى إلى بيراميدز بشكل رسمى فى شهر يناير المقبل.

وعقد مسئولو المقاصة جلسات مكثفة مع طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، من أجل تحديد احتياجات الفريق فى شهر يناير المقبل والصفقات المطلوب ضمها لتدعيم الصفوف، وهو ما حدده طلعت يوسف بضم ظهير أيسر ولاعب ارتكاز وصانع ألعاب ومهاجم.

ودخل مسئولو المقاصة فى مفاوضات بالفعل مع الليبى مؤيد اللافى، صانع ألعاب فريق الشباب السعودى السابق الذى فسخ عقده مع الفريق من أجل الفوز بخدماته فى ظل صراع مع إدارة النادى الإسماعيلى التى تتفاوض أيضاً لضم اللاعب.

وسبق أن تدرب «اللافى» مع طلعت يوسف فى صفوف أهلى طرابلس الليبى، وتم ترشيحه بعد أن تعذرت عودة أحمد الشيخ وميدو جابر للفريق الفيومى،

ويعد «اللافى» حلاً مناسباً لتعويض رحيل تراورى.

ويسعى المقاصة لضم أحمد الألفى، جناح أيسر فريق الاتحاد السكندرى، الذى يجيد دور الظهير الأيسر، أيضاً، وتم ترشيحه لتعويض رحيل محمود وحيد، لاعب الفريق المنتقل للأهلى، بجانب مفاوضات مكثفة مع محمود عبدالعاطى دونجا، لاعب وسط الزمالك لضمه فى شهر يناير المقبل نهائياً أو على سبيل الإعارة.

ويرغب طلعت يوسف فى ضم مهاجم أفريقى جديد ليكون داعماً لخط الهجوم مع الغانى جون أنطوى، هداف المقاصة، وهو ما سيتم حسمه فى المرحلة القادمة فى ظل وجود عدة ترشيحات من بعض الوكلاء.