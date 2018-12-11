المصرى يتقدم بشكوى للاتحاد الدولى

بورسعيد – عبد الرحمن بصلة:

تقدمت إدارة النادى المصرى بشكوى رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» مدعمة بالمستندات للمطالبة باداء مبارياته المحلية على ملعبه ببورسعيد حيث تقدم محاميه المستشار نصر عزام الممثل القانونى للنادى لدى الفيفا بالشكوى إلى السنغالية فاطمة سمورة السكرتير العام للفيفا استعرض فيها كافة الجوانب المتعلقة بقضية منع اللعب على ستاد المصرى وانتهاء العقوبة الموقعة على الإستاد منذ إبريل عام 2016 واستضافة النادى المباريات الأفريقية على ملعبه ببورسعيد وعدد من مباريات المنتخبات الوطنية بحضور جماهيرى كبير وهو الأمر الذى يؤكد استيفاء الاستاد لكافة الاشتراطات المطلوبة من قبل الاتحادين

المصرى والدولى لكرة القدم.

وطالب النادى المصرى فى شكواه بحفظ كافة حقوقه فى اللعب على ملعبه تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والعمل على حث الاتحاد المصرى لكرة القدم على دعم موقف النادى المصرى فى اللعب على ملعبه، ويؤكد مجلس إدارة النادى المصرى لجماهيره العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية على سعيه الدءوب للحفاظ على كافة حقوق النادى المصرى فى اللعب على ملعبه حيث سلكت إدارة النادى المصرى جميع الطرق القانونية داخل مصر دون جدوى الأمر

الذى دفع بإدارة النادى لتقديم شكوى عاجلة للفيفا، وتؤكد إدارة النادى المصرى اضطرارها للموافقة على كافة قرارات الاتحاد المصرى فى هذا الشأن لحين الفصل فى شكواه العاجلة لدى الفيفا.

على جانب آخر وقع 1533 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للنادى المصرى بطلبات للمدير التنفيذى للنادى المصرى بسحب الثقة من مجلس إدارة النادى الذى يترأسه سمير حلبية وإجراء جلسة طارئة لعقد جمعية عمومية غير عادية وطرح الثقة فى المجلس الحالى طبقا للمادة 19 من اللائحة والتى تنص على أنه إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب أعضائها خلال أسبوعين من تاريخ التقدم بطلبات الانعقاد وجب على اللجنة الأوليمبية أو من تقودها أن تتولى دعوتها للانعقاد على نفقة النادى.