الإسماعيلى يدافع عن الحلم العربى أمام الرجاء المغربى

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يحل فريق الإسماعيلى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى على ملعب «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء فى إياب دور الستة عشر ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال فى ختام هذه المرحلة.
وتأهلت 6 فرق بشكل رسمى لدور الثمانية، وهى الاتحاد السكندرى، والهلال والأهلى السعوديان والنجم الساحلى التونسى والوصل الإماراتى ومولودية الجزائر كما أقيمت مباراةأمس والجريدة ماثلة للطبع بين المريخ السودانى واتحاد الجزائر.
وتعادل الإسماعيلى فى لقاء الذهاب دون أهداف، وهو ما يجعل أى تعادل إيجابى فى صالحه أو الفوز بطبيعة الحال، ويدير اللقاء الحكم العمانى أحمد أبوبكر سعيد.
وخاض الإسماعيلى بقيادة مدربه البرازيلى يوسف فييرا معسكراً لمدة 5 أيام فى المغرب، واستبعد
ويعتمد الإسماعيلى على تشكيلة تضم الحارس محمد فوزى، وأمامه الرباعى محمود متولى والغانى ريتشارد بافور وباهر المحمدى وطارق طه للدفاع وعماد حمدى ونادر رمضان وحسنى عبدربه وعمر الوحش للوسط والتونسى لسعد الجزيرى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا للهجوم.
ويتسلح الرجاء بقيادة مدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو بالجماهير المتحمسة وطموح لاعبيه المتوجين، مؤخراً، بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وعلى رأسهم سفيان رحيمى، ومحمود بنحليب، ومحسن ياجور.
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