الإنتاج الحربى يطمع فى الحفاظ على المربع الذهبى أمام دجلة

وادى دجلة والانتاج الحربى

كتب- ايهاب محروس:

يلتقى فريق وادى دجلة، مع نظيره الإنتاج الحربى فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى وادى دجلة، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة لتعويض خسارته الكبيرة فى الجولة السابقة من حرس الحدود برباعية، وتحقيق الانتصار الغائب منذ 3 جولات ماضية.

ويعتمد اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق على الحارس المخضرم محمد عبدالمنصف، وفى الدفاع خالد رضا وسيد سالم وأحمد رمضان «بيكهام» وبسام وليد، وفى الوسط محمد عبدالعاطى وبوزيس ومحمد محمود ومحمد رضا والهجوم إبراهيما نداى ومحمد جمال «بيبو».

على الجانب الآخر، يطمح الإنتاج الحربى صاحب المركز

الرابع برصيد 23 نقطة فى مواصلة الانتصارات بعد فوزه على الإسماعيلى فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، للحفاظ على بقائه بالمربع الذهبى.

ومن المنتظر أن يعتمد مختار مختار، المدير الفنى للفريق العسكرى، على الحارس عامر عامر، وفى الدفاع محمود السيد، ومعاذ الحناوى، ووهاب أنان، وأحمد شديد قناوى، وفى الوسط محمود حمادة، وعبدالعزيز موسى، وغنام محمد، وموسى دياورا، والهجوم جيمس تيدى ومحمد رجب.